FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı

13.09.2022 08:43
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 'sohbet' adı altında örgütsel toplantı yaptıkları, bir kısmının ByLock kullandığı ve kendilerine bağlı örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilirken, haklarında örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanakları da ortaya çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı - Son Dakika

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