FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 22'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfelerdeki ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek 9 Haziran'da İstanbul merkezli 33 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21'i muvazzaf, 93'ü meslekten ihraç, emekli ve eski askeri öğrenci olan 114 şüpheliden 84'ü gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü, emniyette etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermeleri üzerine soruşturma savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul nöbetçi sulh hakimliğince sorgulanan 27 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 30 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 43'ünün adli işlemleri geçen günlerde tamamlanmış, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 33 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur