FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 5 tutuklama - Son Dakika

EDİRNE'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturması kapmasında, aralarında meslekten ihraç edilen akademisyen, askeri personel, müfettiş, avukat ile halen görevde olan emniyet mensubu ve memurların da olduğu 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 ilde yaptığı operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.G., Ö.K., A.Ç., S.İ. ve S.B., tutuklandı. Diğer 17 şüpheli ise 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKATA TUTUKLAMA

Öte yandan FETÖ/PDY'nin farklı soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen avukat K.D., Yozgat'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.