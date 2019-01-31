Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları belirlenen askerlere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Malatya'da halen görevde olan albay, yüzbaşı ve teğmen rütbelerindeki 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen askerlerin daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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