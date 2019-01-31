Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları belirlenen askerlere yönelik operasyon düzenlendi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Malatya'da halen görevde olan albay, yüzbaşı ve teğmen rütbelerindeki 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen askerlerin daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. - MALATYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Makedonya'nın Zaman Gazetesi Kararına Büyük Tepki

Milletvekili Fendoğlu'ndan Sert Tepki

Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı