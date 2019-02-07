Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon

42 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgütün mahrem yapılanması içinde oldukları belirlenen 5 zanlı operasyonla yakalandı.

Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgütün mahrem yapılanması içinde oldukları belirlenen 5 zanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Örgütün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırmaya çalıştıkları belirlenen 5 firari şüpheli, ekiplerin takipleri sonucu gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün il, 2'sinin ise örgütün emniyet bünyesindeki mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güncel
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