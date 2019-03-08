Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 39 Şüpheli...

Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 39 Şüpheli...

1 saat önce

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 39 Şüpheli..., System.String[]
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:40 Kaynak: AA

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