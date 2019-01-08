Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Mahrem' Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 9 Kişi Yakalandı

Fetö'nün 'Mahrem' Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 9 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında Mardin Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Mahrem' Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 9 Kişi Yakalandı, System.String[]
Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında Mardin Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem' yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Örgütün 'mahrem' yapılanmasında yer alan şüphelilerin bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:02:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Mahrem' Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 9 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]