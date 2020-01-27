FETÖ'nün Malezya imamı Gaziantep'te tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.K.'nin örgütün Malezya imamı olduğu belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; Malezya ülke imamı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen A.K isimli şüpheli ile ByLock kullandığı tespit edilen B.K. sevk edildiğ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.