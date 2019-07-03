FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
1 saat önce
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı öne sürülen 29 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:28 Kaynak: AA
merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı öne sürülen 29 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara
, İzmir
ve Bilecik
'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 18 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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