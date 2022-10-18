FETÖ'nün mali yapılanmasına 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gözaltı (2)

SAMSUN'DA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında, Samsun'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aralarında ihraç asker ve öğretmenlerin yer aldığı 9 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde, bazı dijital materyal ve para ele geçirilen şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

Tayfur KARA/ SAMSUN,