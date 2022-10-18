59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar... - Son Dakika
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59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...

18.10.2022 14:57

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 704 şüpheliden 543'ü gözaltına alınırken operasyona "Gazi Turgut Aslan" isminin verilmesi dikkat çekti. Peki, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkındaki tüm detaylar...

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun ardından Turgut Aslan'ın hayatı merak konusu. 15 Temmuz'da, başından vurularak ağır yaralanan Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. İşte Turgut Aslan'ın hayatı…

TURGUT ASLAN KİMDİR?

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aslan, 1962 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden dereceyle mezun olan Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/ Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti.

Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.

15 TEMMUZ'DA BAŞINDAN VURULDU

Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.

15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak "gazi' unvanı almıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Aslan'a 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.

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Turgut Aslan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar... - Son Dakika
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