FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK DÜN YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK DÜN YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR - Son Dakika

FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK DÜN YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR

6 saat önce

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak dün gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı, şüphelilerin minibüs içerisinde ve çiftlik evlerinde toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK DÜN YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR, System.String[]
FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak dün gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı, şüphelilerin minibüs içerisinde ve çiftlik evlerinde toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı FETÖ/PDY terör örgütüne aktif olarak para yardımında bulunan 15 şüpheliye yönelik dün operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda belirlenen 15 şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı yeni hücre evleri oluşturdukları ve bu evleri finanse ettikleri öğrenildi. Örgüt üyelerinin minibüs tipi araçlarda buluşarak toplantılar yaptıkları tespit edilirken, minibüslerde yapılan toplantılarda örgüt üyelerinin birbirlerine moral verdikleri ve yeni hücre evleri açabilmek için para topladıkları bildirildi. Bu toplantıların Çatalca ve Silivri'de bulunan çiftlik evlerinde de gerçekleştirildiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli mali polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin arasında kamudan ihraç edilmiş öğretmenler olduğu öğrenilirken, FETÖ/PDY terör örgütüne maddi yardımda bulunan esnaf ve iş adamlarının da olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve iş adamı olduğu öğrenilen 2 şüphelinin terör örgütünün kullandığı Bylock programındaki yazışmaları da ortaya çıktı.Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı
Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmek için gün sayıyor FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK DÜN YAPILAN OPERASYONDA YENİ DETAYLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]