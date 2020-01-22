FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

6 saat önce

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 14'e yükseldi, System.String[]

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 1'i daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü dün yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kendilerine yakın gördüğü esnaftan para toplayıp Silivri ve Çatalca'da yeni hücre evleri oluşturdukları ve toplantılarını da kapalı kasa minibüslerde yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 2'sinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem
Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:57:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]