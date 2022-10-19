FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 623 gözaltı

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik dün 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 623'e çıktı. Operasyonda ayrıca, yaklaşık 20 milyon TL değerinde döviz ve altın ile çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik dün 59 ilde 704 şüpheliye yönelik 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' başlattı. Operasyonda şu ana kadar 623 mahrem/kurye gözaltına alınırken, 81 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında; 4 doktor, 4 öğretmen, 2 ebe, 2 infaz koruma memuru ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplamda 13 aktif kamu çalışanı bulunuyor.