FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

FETÖ terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya 'ya finansal destek sağladıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya finansal destek sağladıkları ve örgütün haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 13 kişiden 12'si emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi, 1 kişi de emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelileri sorgulayan savcı, 12 şüpheliyi de örgüt üyeliği suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüphelileri sorgulayan İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüpheliyi serbest bırakırken 8 şüphelinin de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bu kişilerden 13'ü gözaltına alınmıştı.

- İstanbul