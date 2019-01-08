Fetö'nün Manisa'daki Askeri Yapılanması Davasında Keşif İsteği

MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmanın askeri ayağında, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmanın askeri ayağında, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Merkez Komutan vekili Albay Murat Yılmaz, Temmuz gecesi olayların yaşandığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda keşif yapılmasını ve kışlanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teşhis edilemeyen kişilerin belirlenmesini istedi.



Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'deki davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Manisa eski Merkez Komutan vekili Albay Murat Yılmaz, Manisa 8. Piyade eski Alay Komutanı Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski yarbay Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı ile tutuksuz sanıklar eski üsteğmen Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'un, ankesörlü telefonlardan ardışık aranmasıyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'dan gelen dosyası davaya dahil edildi. Davaya dahil edilen dosyayla ilgili savunmasını yapan Tacıbozuk, etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini, FETÖ üyelerinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yaparken kendisini ısrarla aradığını, görüşmeyi reddedip temas kurmadığını söyledi.



'KIŞLADA KEŞİF YAPILSIN, KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENSİN'



Tutuklu sanıklardan Merkez Komutan vekili Albay Murat Yılmaz da savunmasında kendileriyle ilgili soruşturma dosyasında eksiklikler bulunduğunu öne sürerek, kovuşturmanın genişletilmesini, 15 Temmuz gecesi olayların yaşandığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda keşif yapılmasını ve kışlanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teşhis edilemeyen kişilerin belirlenmesini istedi. Yılmaz, güvenlik kamera görüntülerinin tüm sanıklar ve sanık yakınlarıyla birlikte mahkeme huzurunda incelenmesini de talep etti. Duruşmalarda tanık olarak dinlenen Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in mahkemede verdiği ifadelerde çelişki olduğunu da ileri süren Yılmaz, bu çelişkilerin ortadan kaldırılması için yeni tanıkların ifadelerine başvurulmasını da istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarından gelen keşif talebi ve bilirkişi raporunun yeniden incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi hususundaki taleplerin değerlendirilmesi için duruşmayı yarına erteledi. - Manisa

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