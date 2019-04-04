Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mardin Mahrem İmamı"Na 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün "Mardin Mahrem İmamı"Na 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

56 dakika önce

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "Mardin mahrem imamı" olduğu tespit edilen sanık 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "Mardin mahrem imamı" olduğu tespit edilen sanık 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık eski öğretmen Akif Bağçı ile avukatı katıldı.

Bağcı, savunmasında, örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını, üzerine atılı suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda "Mardin mahrem imamı" olarak görev aldığının, gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti.

Sanığın aktif ByLock kullanıcısı olduğunu aktaran savcı, özellikle 2014-2016 yılları arasında Bağcı'nın programa 12 bin 538 kez giriş yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Savcı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında sanığın Bank Asya'daki hesap bakiyesinin kısa süre içerisinde yaklaşık 5 kat artarak 265 bin liraya çıktığına da dikkati çekerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bağcı'ya "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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