FETÖ'nün Marmara bölge yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün faaliyetleri ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütünün "Marmara Bölgesi" altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının, "Suriçi Büyükşehir", "Surdışı Büyükşehir" ve "Anadolu Büyükşehir" olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığını belirleyen savcılık, bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere bölündüğünü tespit etti.

Şüphelilerden bazılarının büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü gibi görevler alarak örgüt içinde faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaşıldı.

FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa eyaletleri güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.

İstanbul'da 13, Bursa'da da bir adreste 22 Mart'ta düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.