FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI - Son Dakika
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FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI

31.03.2022 11:40

FETÖ'nün Marmara bölgesi finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi gözaltına alındı.

FETÖ'nün Marmara bölgesi finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına para ve kurban bağışı topladığı, cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine maddi yardım yaptığı belirlendi. FETÖ üyesi şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanması amacıyla öğrenci evlerinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Marmara bölgesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Suriçi, Surdışı ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Örgüt üyelerinin sorumlu oldukları bölgelerde 'büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü' adıyla faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 Mart salı günü, İstanbul ve Bursa'da, 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün 'Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir' yapılanmasında, sözde 'Bayrampaşa İli Gaziosmanpaşa Eyaleti' olarak adlandırılan yapıda görevli 11 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

FETÖ ÖĞRENCİ EVLERİNDE ÖRGÜTLENİYOR

Şüphelilerin tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerinin ailelerine maddi yardım sağladığı, örgüt ideolojisini benimsemiş esnaflardan nakit para ve yardım kartları topladığı, dini duygularını istismar ettiği kişilerden kurban parası toplayarak, yurtiçi ve yurtdışında kurban kesimi, et dağıtımı yaptıkları ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin birbirleriyle internet üzerinden, şifreli uygulamalarla bağlantı kurduğu, kod isim kullandıkları, operasyon sırasında da kullandıkları telefonları pencereden attıkları belirlendi. Şüphelilerin yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında öğrenci evleri açarak, örgüte eleman sağlamaya çalıştığı, yurtdışı bazlı GSM hatları kullandığı da anlaşıldı.

ÖRGÜT PARA TOPLAMAYI SÜRDÜRÜYOR

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 322 bin 180 TL, 93 bin 315 Amerikan doları, 4 bin 485 euro, 483 bin 580 TL değerinde altın, 27 bin 90 TL değerinde 21 adet ziynet eşyası olmak üzere, toplam 2 milyon 294 bin 931 TL'lik para ve değerli eşya ele geçirildi. Örgüt üyelerinin evlerinde tespit edilen, 100'er TL yüklü 129 adet yardım kartı, 33 cep telefonu ve dijital materyallerle, örgütsel dökümanlara da el konuldu.

FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI
FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI
FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI
FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI
FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI
FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI
FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI

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FETÖ'nün Marmara bölge yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi FETÖ'nün Marmara bölge yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 zanlı adliyeye sevk edildi FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN MARMARA BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON 11 GÖZALTI - Son Dakika
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