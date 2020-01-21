FETÖ'nün MEB'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı - Son Dakika

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FETÖ'nün MEB'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 gözaltı kararı
7 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:28 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 ilde 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta operasyon yapıldığı kaydedildi.
11'i halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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