Fetö'nün medya yapılanması davası'nda karar
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Mehmet Altan beraat ettirilirken Nazlı Ilıcak'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyelerine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:11 Kaynak: DHA
Mehmet Altan beraat ettirilirken Nazlı Ilıcak'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyelerine karar verildi.
Öden ATİK İSTANBUL DHA
FETÖPDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan için beraat kararı çıktı. Tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak'ın, örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan ise örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak her ikisinin tahliyelerine karar verildi.
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