FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI - Son Dakika

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI

04.11.2020 13:26
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI, System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında Yargıtay'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlarından cezalarını bozduğu aralarında bir dönem köşe yazarlığı yapan şarkıcı Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 8 sanığın...

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ)  medya yapılanması kapsamında Yargıtay'ın "örgüte üye olmak" ve "örgüte yardım" suçlarından cezalarını bozduğu aralarında bir dönem köşe yazarlığı yapan şarkıcı Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atilla Taş, "Bütün cezalar bozuldu hakkımda. Ben masumum" dedi

İstanbul 25. Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve bir dönem köşe yazarlığı yapan şarkıcı Atilla Taş ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar vererek sanıkların savunmalarını aldı.Sanık Atilla Taş savunmasında, "Cumhurbaşkanına hakaretten bir kere dava açıldı ondan da beraat ettim. Bizi tahliye eden bir heyeti görevden alırlarsa, yerine başka heyet atanırsa, yargıya nasıl güvenebilirim? Öyle bir karar verin ki, bize 'Hakimler varmış' dedirtin. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu da esasa ilişkin savunmasını avukatlarının katıldığı bir duruşmada yapmak istediğini belirtti.

31 MART'A ERTELENDİMahkeme, sanık Atilla Taş'ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Sanıklar hakkındaki imza verme şeklindeki adli kontrolün kaldırılması talebini de reddeden mahkeme, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

"BEN MASUMUM"Duruşma çıkışında, Atilla Taş gazetecilerin soruları üzerine "Hukuka inanmak istiyoruz, hakimlere inanmak istiyoruz, adalete inanmak istiyoruz. Zaten cezalar bozuldu. Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili bir tweetimle ilgili yargılama olacak. Bunun dışında bütün cezalar bozuldu hakkımda. Ben masumum" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

25 SANIK CEZA ALMIŞTISanık Atilla Taş'ın, "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.

YARGITAY 8 SANIK HAKKINDAKİ HÜKMÜ BOZMUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 Mart 2020'de sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve Atilla Taş yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Diğer 17 sanık hakkında verilen cezalar ise onanmıştı.

- İstanbul
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Atilla Taş, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI - Son Dakika


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