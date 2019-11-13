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FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan...
6 saat önce
FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
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