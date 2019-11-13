Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan... - Son Dakika

FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan...

6 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan..., System.String[]

FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Ahmet Altan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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