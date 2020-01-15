FETÖ'nün medya yapılanması kitaplaştı - Son Dakika
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FETÖ'nün medya yapılanması kitaplaştı

6 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanması hakkında hazırlanan 314 sayfalık iddianame, Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) öncülüğünde kitaplaştırıldı.

FETÖ'nün medya yapılanması kitaplaştı, System.String[]

FETÖ'nün medya yapılanması hakkında hazırlanan 314 sayfalık iddianame, Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) öncülüğünde kitaplaştırıldı. 272 sayfadan oluşan kitap, FETÖ'nün kirli planlarına adeta ışık tutuyor.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin kritik isimler hakkında yazılan 314 sayfalık medya yapılanması iddianamesi, kitap haline getirildi. Fethullahçı Terör Örgütüyle Sivil Mücadele Platformu ve Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı Muhammed Gömük öncülüğünde hazırlanan kitap, Türkiye'nin yakın dönemine damga vuran karanlık olaylara adeta ışık tutuyor.


Kitapta, kritik olayların FETÖ kontrolündeki basın-yayın organlarında nasıl işlendiği, faillerinin kimler olduğu, aralarındaki bağlantıları ayrıntılarıyla anlatıldı.


"Meraklılar ve sonraki nesiller için kalıcı bir başvuru kaynağı olsun istedik"


Araştırmacı ve Yazar Muhammed Gömük, "FETÖ, medyayı sadece bir etkinlik aracı olarak değil, aynı zamanda casusluk ve dezenformasyon faaliyetinin en önemli enstrümanı olarak kullanmıştır" dedi.


Gömük, kitap hakkında şu açıklamaları yaptı:


"Bunu yaparken de örgüte iltisaklı ya da örgüt sempatizanı gazetecileri, habercileri, programcıları, yapımcıları, yayıncıları en iyi şekilde kullanılmıştır. 15 Temmuz'dan günler önce FETÖ ile irtibatlı kanallarda askeri bir kalkışma olacağına dair imalar yapılıyor ve FETÖ'cüler kendilerince millete ve devlete gözdağı veriyorlardı. FETÖ kanallarında milli değerleri sinsice aşağılayan ve deforme eden filmler sahneleniyordu. Hatta terörist başı Fethullah Gülen ile örgüt militanları arasındaki mesajlaşma için de yayın organları kullanılıyordu. Bunlar gibi çok sayıda örnek verebiliriz. Nihayetinde FETÖ'nün medya yapılanması için de mütekamil bir iddianame hazırlanarak ilk neşter vurulmuş oldu. Söz konusu neşterin nasıl vurulduğunu, sonucunun ne olduğunu, FETÖ'nün basım-yayım faaliyetlerinin ne kadarını kapsadığını milletimizle paylaşmak için FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İddianameyi ve ilgili belgeleri bir araya getirerek kitaplaştırdık. Meraklılar ve sonraki nesiller için kalıcı bir başvuru kaynağı olsun istedik" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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