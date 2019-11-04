Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı,...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı,...

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı,...

7 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi.

FETÖ'nün medya yapılanmasının

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsini, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraatini istedi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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