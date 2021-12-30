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FETÖ'nün Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika

FETÖ'nün Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı

30.12.2021 14:44
FETÖ'nün Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı İddiasıyla Osman Karaca'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı İddiasıyla Osman Karaca'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Karaca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Karaca'nın avukatı da hazır bulundu.

15 YILDAN 22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada savcı esasına hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Karaca hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, "Uluslararası casusluk" suçundan ise Karaca'nın beraatini talep etti.

MÜTALAAYA KARŞI SÜRE İSTEDİ Sanık Osman Karaca ve avukatı, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi. 25 Ekim 2019'dan beri tutuklu olduğunu belirten Karaca, tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM Mahkeme heyeti Osman Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaaya karşı savunma yapması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman İnternational School da okul müdürü olarak görev yaptığı, sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından FETÖ/Meksika ülke imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. Şüpheli Osman Karaca'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yurtdışı yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, şahısların kimlik bilgilerinin de içerisinde olan CD 'de yapılan incelemede,  şüpheli Osman Karaca'nın Meksika'nın Meksiko şehrinde faaliyet göstermesi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğinin etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu, adı geçen derneğin terör örgütüne müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu ve Meksika'da anaokulu olarak faaliyet gösteren Colegio de Excelenci A Raindrop isimli eğitim kurumunun yöneticilerinin arasında yer aldığı kaydedildi. Şüpheli Karaca'nın FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını söyleyen iddianamede, şüpheli Bylock uygulamasını kullanıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye, Sonora, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika


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