FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi
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Osman Karaca'nın emniyetten çıkarılması İSTANBUL - FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Osman Karaca'nın emniyetten çıkarılması İSTANBUL - FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi.
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