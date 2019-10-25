Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Osman Karaca'nın emniyetten çıkarılması İSTANBUL - FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi.

Osman Karaca'nın emniyetten çıkarılması İSTANBUL - FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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