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Son Dakika Güncel Fetö'nün meksika imamı tutuklandı

Fetö'nün meksika imamı tutuklandı

44 dakika önce

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHAMilli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 14 Ekim'de yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklandı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 14 Ekim'de yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı. 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Karaca, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Osman Karaca, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetö'nün meksika imamı tutuklandı

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:05 Kaynak: DHA
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