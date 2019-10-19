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FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

2 saat önce

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı, System.String[]

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan Osman Karaca hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı çıkarıldı. MİT, örgütün Meksika imamı olduğu belirtilen Karaca'yı yakalamak için yurt dışında çalışma başlattı. Karaca, MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Karaca, Türkiye'ye getirildi.


Türkiye, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
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