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Son Dakika Güncel Fetö'nün meksika imamı yakalandı

Fetö'nün meksika imamı yakalandı

1 saat önce

FETÖ'nün Meksika imamı yakalandıFETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan Osman Karaca hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı çıkarıldı. MİT, örgütün Meksika imamı olduğu belirtilen Karaca'yı yakalamak için yurt dışında çalışma başlattı. Karaca, MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Karaca, Türkiye'ye getirildi.

ANKARA, (DHA)

DHA-Gündem Ankara tr 2019-10-19 104051

Fetö'nün meksika imamı yakalandı

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
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