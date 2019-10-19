FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan Osman Karaca hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan arama ve yakalama kararı çıkarıldı. MİT, örgütün Meksika imamı olduğu belirtilen Karaca'yı yakalamak için yurt dışında çalışma başlattı. Karaca, MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Karaca, Türkiye'ye getirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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