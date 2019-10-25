Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca cezaevine gönderildi
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca cezaevine gönderildi

FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca cezaevine gönderildi

26 dakika önce

MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca cezaevine gönderildi, System.String[]

MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Türkiye, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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