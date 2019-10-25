FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca cezaevine gönderildi
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MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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