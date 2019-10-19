Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla...
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla...

FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla...

1 saat önce

FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla..., System.String[]

FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. - ANKARA

Türkiye, Meksika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
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