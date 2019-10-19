FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla...

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Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz

Erdoğan'ın Trump'a sorduğu soru düğümü çözdü: Sen El-Kaide ile masaya oturur musun?

"Bu hastalık Türkiye'de sadece bizde var" Acılı anne çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor