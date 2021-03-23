FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturmasında, 5'i halen öğretmen olarak görev yapan 13 şüphelinin örgüt mensubu olduklarına ilişkin delil elde edildi. ByLock kullandıkları da belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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