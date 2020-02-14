Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MI·T go¨revlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla... - Son Dakika
FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MI·T go¨revlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla...
7 saat önce
FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MI·T go¨revlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:12 Kaynak: AA
FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MI·T go¨revlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
Son Dakika TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik MİT'e yönelik kumpas girişiminde dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirmişler Kumpas girişimiyle ilgili dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirdiler Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması