FETÖ'nün "MİT kumpası" davası başladı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metine kars¸ı ac¸ıktan giris¸tigˆi ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 6 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Farklı cezaevlerinde tutuklu olan aralarında Yurt Atayün'ün de bulunduğu 5 sanık, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Duruşmada, MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Tutuklu sanıkları getiren jandarma personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beyaz önlük giydiği, salondaki herkesin ise maske taktığı görüldü.

Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, aralarında Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy ve Erol Demirhan'ın bulunduğu 7 sanığın pandemi sürecinden dolayı duruşma salonuna gelmek istemediklerini içeren dilekçe gönderdiklerini söyledi.

Başkan ayrıca bir kısım sanığın pandemi sürecinde avukatlarıyla görüşemedikleri için savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek, süre istediklerini içeren dilekçe verdiklerini aktardı.

Mahkeme başkanı, MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Duruşmanın kapalı yapılması talebiyle ilgili sanıklara söz verildi.

Salonda hazır bulunan bir kısım sanık, duruşmanın kapalı yapılmasını isterken, SEGBİS ile salona bağlanan sanıklar aleni olması talebinde bulundu.

Avukatların bir kısmı kapalı, bir kısmı da açık duruşma olmasını istedi.

Taleple ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da, milli güvenliği tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali nedeniyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle ilgili yasa gereği duruşmaların kapalı olarak yapılmasına, duruşma içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

Duruşma içeriğinin yayınlanması halinde suç duyurusunda bulunulacağına hükmeden mahkeme, taraflar dışındaki herkesi salondan çıkarttı.

Duruşma, kapalı olarak devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ço¨zu¨m Su¨recinde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ politikalardan dolayı, MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilis¸ki ic¸indeymis¸ gibi go¨stererek, 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı go¨revlileri ifadeye c¸agˆırma ve yakalama kararı c¸ıkarma şeklinde kumpas kurguladıkları belirtildi.

İddianamede, 15 Temmuz darbe kalkıs¸masına kadar gec¸en su¨rece bakıldıgˆında, FETO¨/PDY'nin nihai hedefe ulas¸mak ic¸in Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti ile gu¨c¸ mu¨cadelesine girdigˆi anlatıldı.

Bu kapsamda FETÖ'nün bazı kumpas davalarından örnekler verilen iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"(Örgütün) Nihai hedefe ulas¸mak ic¸in bas¸latılan eylemlerin ilk as¸amasının Ergenekon, Balyoz, Poyrazko¨y, I·zmir Askeri Casusluk, Tahs¸iye, Selam Tevhid, MI·T Tırları ve 17-25 Aralık gibi kurgu ve kumpas sorus¸turmalarla gec¸ildigˆi, o¨rgu¨t tarafından gerc¸ekles¸tirilen bu eylemlere 7 Şubat 2012'de MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan'ın ifadeye c¸agˆrılması ile hız verildigˆi anlaşılmıştır. MİT sorus¸turması aslında FETO¨'nün sec¸ilmis¸ Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti'ni yıkmaya yo¨nelik ilk tes¸ebbu¨stür."

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ço¨zu¨m Su¨recinde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ politikalardan dolayı MİT'i, PKK/KCK ile ilis¸ki ic¸indeymis¸ gibi go¨stererek MI·T go¨revlilerinin ifadeye c¸agˆrılması, evlerinde arama yapılması ve haklarında yakalama kararı c¸ıkarılmasının o tarihte Bas¸bakan olan Tu¨rkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacagˆı gu¨ne denk getirildiğine vurgu yapılan iddianamede, "Bu s¸ekilde kurgulanan operasyon, nihai hedefi sec¸ilmis¸ mes¸ru hu¨ku¨meti devirmek olan emniyet, MI·T ve yargı organlarına sızarak yerles¸mis¸ olan FETO¨/PDY'nin, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metine kars¸ı ac¸ıktan giris¸tigˆi ilk operasyondur." görüşüne yer verildi.

FETO¨/PDY'nin, karşı olduğu Ço¨zu¨m Su¨recini engellemeye c¸alıs¸tıgˆı bildirilen iddianamede, bu dogˆrultuda, kapatılan I·stanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆında savcı olarak görev yapan, sonraki süreçte FETÖ kapsamında ihraç edilen s¸u¨pheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın, PKK/KCK sorus¸turması yu¨ru¨ttu¨klerine vurgu yapıldı.

İddianamede, Bayraktar ve Sarıkaya'nın, sorus¸turma kapsamında birden fazla s¸u¨pheli ile beraber do¨nemin MI·T Mu¨stes¸arı MI·T Bas¸kanı Hakan Fidan, eski MİT Mu¨stes¸arı Emre Taner, eski MİT Mu¨stes¸ar Yardımcısı Fatma Afet Güneş, eski MİT personeli Hu¨seyin Emre Kuzuoğlu ve Yas¸ar Hakan Yıldırım ile Mustafa Özer hakkında "PKK/KCK'ya bilerek yardım etme ve sorus¸turmanın gizliligˆini ihlal" suc¸larından sorus¸turma bas¸lattıkları hatırlatıldı.

İddianamede, 13 Eylül 2011'de kamuoyunda "Oslo go¨ru¨s¸meleri" olarak bilinen ses kayıtlarının basına sızdırıldıgˆı belirtilerek, 20 Aralık 2011'de mu¨s¸teki Mustafa O¨zer'in sorus¸turma kapsamında MI·T adına c¸alıs¸tıgˆı bilindigˆi halde evinde arama yapılarak go¨zaltına alındıgˆı, sanık Bilal Bayraktar tarafından 23 Aralık 2011'de ifadesi alınan mu¨s¸tekinin aynı gu¨n salıverildigˆi aktarıldı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Özer'in savcılık ifadesinin sorus¸turma dosyasında gizlilik kararı bulundugˆu halde basına sızdırıldıgˆı, hatta Taraf gazetesi web sitesinde mu¨s¸tekinin isim ve soy ismiyle birlikte fotogˆrafının yayımlandıgˆı anımsatılan iddianamede, bu s¸ekilde Mustafa Özer'in, MI·T adına c¸alıs¸tıgˆı des¸ifre edilerek PKK/KCK'ya hedef go¨sterildigˆi, can gu¨venligˆinin tehlike altına girdigˆi kaydedildi.

"Başbakanın ameliyata geç girmesi ile kumpas bozuldu"

So¨z konusu kumpas sorus¸turma ile o¨rgu¨t mensuplarının, MI·T ile ilgili kamuoyunda "PKK ile organize hareket eden tes¸kilat" algısı olus¸turdukları, 7 Şubat 2012'de MI·T sorus¸turmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendilerinden olmayan MI·T yo¨netimini bertaraf etmek, MI·T'i ele gec¸irmek, bir yandan da aynı sorus¸turmayla hu¨ku¨metin tero¨r sorununu c¸o¨zmek amacıyla bas¸lattıgˆı Çözüm Su¨recini durdurmak ic¸in harekete gec¸tigˆine dikkat çekilen iddianamede, 7 Şubat 2012'de saat 17.00'de MI·T Mu¨stes¸arı Hakan Fidan'ı ve 4 MI·T go¨revlisini telefonla arayan savcının, "İfade vermek u¨zere makamıma bekliyorum." dedigˆi belirtildi.

İddianamede, MI·T yo¨neticilerinin, hu¨ku¨metin ve Bas¸bakanın tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardımla suc¸lanmak istendigˆi, Hakan Fidan'ın go¨zaltına alınması maksadıyla gayret go¨sterildigˆi, go¨zaltına alınmasıyla birlikte, "emri Bas¸bakan'dan aldıgˆı" algısıyla o zaman Bas¸bakan olan Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hu¨ku¨metin istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandıgˆı anlatılarak, bu kurgu ve kumpas sorus¸turmasının, istihbarat go¨revlileri hakkında sorus¸turmaların izne bagˆlanması sistemine gec¸ilmesi ve Bas¸bakanın ameliyata gec¸ girmesiyle bozuldugˆu ve o¨nlendigˆine işaret edildi.

Örgütün kumpasa ilişkin yaptığı toplantı ve toplantı öncesinde iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiğinin tespit edildiğine yer verilen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi örgütün emniyet imamı "Kozanlı O¨mer" kod adlı Osman Hilmi O¨zdil'in yardımcısı konumunda bulunan ve elebaşı Fetullah Gülen'le dogˆrudan go¨ru¨s¸en firari sanıklar C¸etin Özgür ve I·lyas S¸ahin'in talimatı alma ve örgüt üyelerine iletmek u¨zere ABD'ye gittiklerinin belirlendiği anlatıldı.

İddianamede, örgu¨t elebas¸ından dogˆrudan alınan talimat sonrası o¨rgu¨tu¨n emniyet ve yargı imamlarının u¨lkeye geri do¨nu¨s¸lerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtilerek, o¨rgu¨t hiyerars¸isi geregˆi FETÖ elebas¸ının talimatının emniyet birimlerine iletilmesinin örgütün "Marmara Bo¨lge İmamı" olan "Arif" kod adlı sanık Ali Rıza Tekinkaya tarafından organize edildiği ifade edildi.

İddianamede, söz konusu toplantıya örgütün sözde emniyet, yargı ile MİT imamlarının katıldığının ve toplantıya katılanlar arasında Rus Bu¨yu¨kelc¸i Andrey Karlov suikastine ilişkin davada firari sanık olan Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan ile ABD'deki Hakan Atilla davasının hakimi Richard Berckman'ı 2014 yılında I·stanbul'da agˆırlayan hukuk bu¨rosunun ortağı Murat Karkın'ın da olduğunun belirlendiği aktarıldı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, "13 Ocak 2012'de Diyarbakır DTP il binasında yapılan aramada ele gec¸irildigˆi iddia edilen Oslo'daki go¨ru¨s¸melere ait ses kayıtlarının olduğu harddiskleri FETÖ'nün yerleştirdiği" belirtildi.

İddianamede, "mağdur" olarak şu isimler yer aldı:

"61. Hükümet Başbakanı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Hükümetin Bas¸bakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Bes¸ir Atalay, Bekir Bozdagˆ, Emrullah İs¸ler, Ulas¸tırma, Denizcilik ve Haberles¸me Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birligˆi Bakanı Egemen Bağış, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalıs¸ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çevre ve S¸ehircilik Bakanı Erdogˆan Bayraktar, Dıs¸is¸leri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İçis¸leri Bakanı Muammer Güler, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Egˆitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İs¸leri Bakanı Veysel Eroğlu, Sagˆlık Bakanı Mehmet Müezzinogˆlu, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çagˆlayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma S¸ahin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, o dönem MİT Müsteşarı olan MİT Başkanı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fatma Afet Günes¸, eski MİT personelleri Yas¸ar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu."

İddianamede, MİT personeli Mustafa Özer ise müşteki olarak yer aldı.

Haklarında dava açılan sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, olay tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, "MI·T mahrem hizmetler imamı" Murat Karabulut, "Marmara bölge imamı" olan Ali Rıza Tekinkaya, dönemin I·stanbul Terörle Mücadele S¸ube Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktutan, "emniyet mahrem imamları" Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MI·T mahrem imamlarından Sunay Elmas, "Türkiye polis memurları ülke imamı" olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan ve avukat Murat Karkın firari durumda buluyor.

Dava kapsamında sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal tutuklu bulunuyor.

Davada, ayrıca başka suçtan tutuklu 5 sanık yer alıyor.

İstenen cezalar

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye tes¸ebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Diğer sanıkların da yine benzer suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar verip bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetmişti.

Heyet ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine oy birliğiyle karar vermişti.