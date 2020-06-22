FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme... - Son Dakika

FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme...
FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:01 Kaynak: AA
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