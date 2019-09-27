Son Dakika Haberleri: Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası (1)
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Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası (1)

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası (1), System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. MİT gözetiminde Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisiydi.


- İstanbul
Türkiye, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
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