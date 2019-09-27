Son Dakika Haberleri: Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası (1)
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Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası (1)

1 saat önce

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası (1), System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. MİT gözetiminde Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisiydi.

Türkiye, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:32 Kaynak: DHA
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