Fetö'nün moldova'daki okul yöneticisi hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası (1)
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:32 Kaynak: DHA
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. MİT gözetiminde Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisiydi.
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