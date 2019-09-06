FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan sanık Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında görüşünü sunan savcı, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Sedat Hasan Karacaoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Sedat Hasan Karacaoğlu, Tekirdağ'da kendisine ait cep telefonuna polis memurları tarafından şifresinin istenerek el konulduğunu, tehditle belge imzalamasının istendiğini öne sürdü.

Yıllardır yurtdışında çalıştığı için birçok internet sitesine giriş yaptığını ifade eden sanık Karacaoğlu, hangi sitelere girmenin suç olduğunu bilmediğini, sosyal yazışma ağındaki kendisine gönderilen yazışmalarının çoğunun okul çalışanlarıyla ilgili olduğunu iddia etti.

Sanık Karacaoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmasıyla ilgili ise oğlunun bu ülkede okuduğunu ve Pensilvanya'da eski bir öğrencisinin olduğunu ve onun yanına uğradığını ileri sürdü. Diğer suçlamaları da kabul etmeyen sanık Karacaoğlu tahliyesini talep etti.

Savcılık mütalaası

Duruşmada cumhuriyet savcısı davaya ilişkin mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ silahlı terör örgütünün ana yapısını "eğitim sektörü" oluşturduğunu belirtilerek, bu konuda detaylı bilgileri anlattı.

Mütalaada, sanık Sedat Hasan Karacaoğlu'nun FETÖ silahlı terör örgütünün yurt dışında görünürde eğitim-öğretim alanlarında faaliyette bulunan Orizont Eğitim Kurumlarının Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde yönetici konumunda örgütsel faaliyet yürüttüğü anlatıldı. Sanığın bu faaliyeti sırasında Moldova Devletince illegal 'Uluslararası Casusluk' ve 'terör örgütü yöneticiliğinden' dolayı sınır dışı edilerek Türk güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarılan mütalaada, daha sonra sanığın gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.

Sanığın dosya kapsamında elde edilen delillere göre ve örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunduğuna dair kesin ve inandırıcı delillere ulaşıldığı belirtilen mütalaada, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı vurgulandı. Mütalaada sanık Karacaoğlu'nun, bu suçtan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilerek, tutukluluk halinin devamı istendi.

"Uluslararası Casusluk" suçundan hakkında dava açıldığı belirtilen sanığın, casusluk yaptığına ilişkin dosya kapsamına yansıyan somut bir delilin tarafsız tanık anlatımının bulunmadığı vurgulandı. Bu yöndeki iddianın soyut iddia kapsamında kaldığı, bu nedenle bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Cumhuriyet savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından sanık ve avukatı savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmaları yapmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Karacaoğlu hakkında "uluslararası casusluk yapmak" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından 17 yıldan 30 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanığa Türkiye'ye getirilmesinin hemen sonrasında, terör örgütüne müzahir medya, internet ve sosyal medya ortamında terör örgütünce sahip çıkıldığı, bunun adam kaçırma olarak nitelendirildiği bilgisine yer verilmişti.

Sanığın FETÖ'nün yurt dışında görünürde eğitim öğretim alanlarında faaliyette bulunan Orizont Eğitim Kurumları'nın genel müdür yardımcısı seviyesinde yönetici konumunda örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, Moldova Devletince illegal "uluslararası casusluk" ve "terör örgütü yöneticiliğinden" dolayı sınır dışı edilerek Moldova'dan çıkarıldığı ve Türk güvenlik güçlerine teslim edildiği, 6 Eylül 2018'de gözaltına alındığı anlatılmıştı.

1992 yılında üniversiteden mezun olan sanığın, mesleki kariyerinin tamamını, FETÖ'ye ait olup yurt dışında görünürde eğitim öğretim alanında faaliyet yürüten özel okullarda devam ettirdiği kaydedilen iddianamede, "Bu bağlamda terör örgütü tarafından önce Özbekistan'da faaliyet yürüten SİLM eğitim şirketlerinde görevlendirilmiş, 6 yıl terör örgütü bünyesinde Özbekistan'da örgütsel faaliyet yürüttükten sonra Moldova'da bulunan FETÖ'ye ait Orizont Eğitim Kurumları'na yönetici olarak görevlendirilmiştir" denilmişti.

Sanığın sosyal medya hesaplarında FETÖ ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşımlar yaptığına vurgu yapılan iddianamede, sınır dışı edilerek MİT görevlilerine teslim edildiği belirtilmişti. Sanığın, başka FETÖ yönetici ve üyeleriyle ilgili görselleri paylaştığı sosyal medyada, Türkiye Cumhuriyeti'ni insan kaçakçılığı yapmakla suçladığına değinilen iddianamede, 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten tutuklu FETÖ mensubu olan ve kamudan ihraç edilmiş polisleri övücü paylaşımlar yaptığı da kaydedilmişti.

FETÖ tarafından, şüphelinin Moldova'da genel müdür yardımcılığını yaptığı Ortizont Eğitim Kurumları'nın, yurt dışında eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Soruşturmanın ilk evresinde şüphelinin eylemleri örgüt mensubu seviyesinden değerlendirilmiş, ancak soruşturmanın son aşamasında örgütün dış yapılanmasında Moldova ülkesinde yer alan eğitim kurumlarının genel müdür yardımcılığı seviyesinde örgütsel faaliyet yürüten şüphelinin eylemlerinin terör örgütü yöneticiliği olarak değerlendirilmiştir" denilmişti.