Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı.
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı.

FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı.

46 dakika önce

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.

FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı., System.String[]

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il sorumlusuna bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen H.H.B. isimli şahıs yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen H.H.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği
MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı Erdoğan, harekatın adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]