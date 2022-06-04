Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kontörlü sabit hatları ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları, bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamı daha önce görevden ilişiği kesilmiş, bir kısmı hakkında soruşturma/kovuşturma yürütülen eski 42 mülki idare amiri hakkında 27 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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