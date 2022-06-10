FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
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FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı

10.06.2022 19:28
FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı

Ankara merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 13 şüpheli tekrar gözaltına alındı.

Ankara merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan 13 şüpheli tekrar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla serbest kalan 13 şüpheli hakkında soruşturma savcısınca yapılan itiraz neticesinde tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararının ardından 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

9'u tutuklanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare içindeki yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından 3 Haziran'da mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla, 8'i yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 13 kişi tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
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