FETÖ'nün "mütevelli grubu"nda bulunduğu öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu ve örgütün "mütevelli grubu"nda yer aldığı gerekçesiyle tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık İ.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık İ.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık T.Ö, "İ.K'yi tanıyorum. Kendisi örgütün sohbet toplantılarına katılıyordu. Ayıca FETÖ'nün 'mütevelli grubu'nda yer alıyordu. Örgüte himmet adı altında destekte bulunuyordu." beyanında bulundu.

Sanığın, haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan mahrem imamlarla irtibatının belirlendiği ve FETÖ'ye himmet adı altında finansal destekte bulunduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede sanığın FETÖ'nün Adana yapılanmasındaki "mütevelli grubu"nda yer aldığı, sohbet toplantılarına katıldığı, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, KHK ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneğinde (SAMADER) üyelik kaydının tespit edildiğini ve hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.