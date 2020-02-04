FETÖ'nün "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla aranan kadın, kuaföre girerken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla aranan kadın, kuaföre girerken yakalandı

6 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla aranan bir kadın, Ankara'da kuaföre gireceği sırada yakalandı.

FETÖ'nün

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla aranan bir kadın, Ankara'da kuaföre gireceği sırada yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik takip sonucu örgütün mütevelli heyeti üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 3 yıldır aranan M.A'nın Ankara'nın Mamak ilçesinde olduğunu tespit etti.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, M.A'nın yakalanması için ortak operasyon düzenledi.

Evinden kızı ile çıkan M.A'yı takibe alan ekipler, zanlıyı kuaför dükkanına girdiği sırada yakaladı.

M.A, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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