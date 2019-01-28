Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Nevşehir Bölge Talebe Sorumlusu Bursa'da Yakalandı

Fetö'nün Nevşehir Bölge Talebe Sorumlusu Bursa'da Yakalandı

56 dakika önce

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'PDY terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından hakkında yakalama kararı olan A.Ö. Bursa'da yakalandı.

Fetö'nün Nevşehir Bölge Talebe Sorumlusu Bursa'da Yakalandı, System.String[]
Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'PDY terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından hakkında yakalama kararı olan A.Ö. Bursa'da yakalandı.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yakalama kararı ile aranan ve aynı zamanda Nevşehir bölge talebe sorumlusu ve Nevşehir mahalle örgüt evleri sorumlusu A.Ö. teknik ve fiziki takip sonucu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyon sonrasında Bursa'da yakalandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:24 Kaynak: İHA

Bursa, Nevşehir, 3. Sayfa
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