Fetö'nün Nijerya Yöneticisi İtirafçı Oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nijerya yapılanmasının yöneticilerinden olduğu tespit edilen ve hakkında "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmet Erarslan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nijerya yapılanmasının yöneticilerinden olduğu tespit edilen ve hakkında "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İsmet Erarslan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Nijerya'da "muhasebeci" konumunda o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü tespit edilen İsmet Erarslan hakkında iddianame hazırlandı.



İddianamede, etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinden yararlanmayı talep eden sanığın tero¨r o¨rgu¨tu¨ bu¨nyesinde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ o¨rgu¨tsel faaliyetleri sırasında tanıdığı o¨rgu¨t mensupları hakkında bilgi vermek istedigˆini so¨ylediği kaydedildi.



Erarslan, iddianamede yer alan ifadesinde, FETO¨/PDY'ye ait okul ve dershanelerde egˆitim hayatını tamamladıgˆını, buralarda kendilerine tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşısı Fetullah Gülen'in CD'lerinin izletilerek kitaplarının okutuldugˆunu, FETO¨/PDY'ye ait FEM dershanelerinde bilgi is¸lem c¸alıs¸anı olarak iş hayatına bas¸ladıgˆını anlattı.



Mayıs 2010'da, tero¨r o¨rgu¨tu¨ tarafından Nijerya'nın bas¸kenti Abuja'daki Nizamiye Nijerya Tu¨rk Hastanesi'nde go¨revlendirildiğini belirten Erarslan, 2016'nın mayıs ayına kadar Nijerya'da tero¨r o¨rgu¨tu¨ bu¨nyesinde o¨rgu¨tsel faaliyette bulundugˆunu kaydetti.



Erarslan ifadesinde, Nijerya'daki yapılanmanın detaylarını, örgütsel faaliyette bulunan yönetici ve üyelerin isimlerini, pozisyonlarını tek tek sıraladı.



Terör örgütüne bağlı I·stanbul'da faaliyet go¨steren I·stanbul Afrika Danıs¸manlık isimli s¸irketin sorumlulugˆunu genel mu¨du¨r M.B'ye bagˆlı yürüten O¨.A'nın Afrika'ya gidecek o¨gˆrenci ve c¸alıs¸anların yurt dıs¸ı c¸ıkıs¸ları ile c¸alıs¸malarına ilis¸kin is¸lemlerini yaptığını ifade eden sanık Erarslan, örgütün talimat u¨zerine ByLock ve Kakao-Talk isimli kripto haberles¸me programlarını kullandıgˆını da anlattı.



Sanık Erarslan, FETO¨/PDY'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman ve Sızıntı dergilerine abone oldugˆunu, tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n talimatı ile Bank Asya'da hesabının bulundugˆunu ve muhasebecilik go¨revini yu¨ru¨tmesinden dolayı o¨rgu¨tsel faaliyeti dogˆrultusunda c¸ok sayıda para havalesi yaptıgˆını itiraf etti.



Babası da FETÖ'den tutuklu



İddianamede, sanığın ByLock üzerinden Nijerya'daki yapılanmaya yönelik örgütsel yazışmalarda bulunduğu, FETÖ'den tutuklanan babası Haydar Erarslan ile ByLock üzerinden görüştüğü belirtildi.



Sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da sıfır lira olarak bulunan hesabını 2015 ekim ayında 254 bin 540 liraya kadar yükselttiği vurgulanan iddianamede, sanığın örgütle iltisaklı şirketlere çok sayıda para havalesi yaptığı ve yine örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydının bulunduğu kaydedildi.



İddianamede, Erarslan'ın FETÖ'ye bağlı African Turkish Nile Üniversitesi'nde özlük işlerinden sorumlu olduğu, burada okuyan öğrencilere görevlilerce Erarslan'ın hesap numarasının verildiği ve bu hesap üzerinden transferlerin sağlanması istendiği dile getirildi.



Sanık Erarslan'ın örgütle irtibatı veya iltisakı oldugˆu gerekc¸esiyle kapatılan ya da TMSF'ye devredilen 5 s¸irketle, örgu¨te aidiyeti, irtibatı veya iltisakı oldugˆu gerekc¸esiyle haklarında sorus¸turma/kovus¸turma yapılan 73 kis¸iyle para transferi bulunduğu anlatılan iddianamede, ayrıca bu 73 şahıstan 3'ünün örgütün yurt dıs¸ı yapılanmasında o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ne işaret edildi.



İddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanık hakkında TCK'nın 221. maddesinde tanımlanan "etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinin" uygulanması talep edildi.



Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Erarslan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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