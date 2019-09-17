FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon yürütüldüğü, zanlılardan birinin yakalandığı, 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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