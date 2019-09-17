FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon
13 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün MEB'teki öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 kişi hakkında terör örgütüne iltisakları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon yürütüldüğü, zanlılardan birinin yakalandığı, 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
Son dakika: İzmir'de FETÖ soruşturması! 14 kişi hakkında yakalama kararı Editörün hatası, Fatih Portakal'a özür üstüne özür diletti MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür