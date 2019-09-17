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FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

13 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün MEB'teki öğretmen yapılanmasına mensup ByLock kullanıcısı 6 kişi hakkında terör örgütüne iltisakları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon yürütüldüğü, zanlılardan birinin yakalandığı, 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Başsavcı, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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