Fetö'nün Okul Müdürüne Hapis Cezası
2 gün önce
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan okulun müdürü 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan okulun müdürü 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şahin Şahin katılmazken, avukatı hazır bulundu.
Sanık avukatı, Şahin'in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savunarak suçsuz olduğunu iddia etti.
Duruşma savcısı, sanığın, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan özel okulun müdürü olduğunu, evinde örgüt toplantıları düzenlediğini, görev yaptığı okula düzenlenen operasyon sırasında bilgisayarların sabit disklerini silerek delilleri yok etmeye çalıştığını belirterek cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Şahin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:46 Kaynak: AA
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