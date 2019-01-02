Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Okul' Yapılanması Davasında 35 Kişiye Hapis Cezası

Fetö'nün 'Okul' Yapılanması Davasında 35 Kişiye Hapis Cezası

22 dakika önce

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin okul yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21'i tutuklu 49 sanıklı davada 35 kişiye 1 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Fetö'nün 'Okul' Yapılanması Davasında 35 Kişiye Hapis Cezası, System.String[]
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin okul yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21'i tutuklu 49 sanıklı davada 35 kişiye 1 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY ile irtibatta olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi ve bazı çalışanlarından oluşan 21'i tutuklu, 19'u tutuksuz ve 9'u ise firari 49 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla dava açıldı. Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün devam edildi. Duruşmada, son savunmalarını yapan sanık ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 49 sanıktan 35'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi, 5 sanık ise beraat etti. Ayrıca 10 sanık da tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 9 sanık hakkındaki dosya ise ayrıldı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:01 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel
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